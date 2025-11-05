La Guàrdia Urbana de Barcelona incorpora 21 vehículos a su flota, que será un 50% sostenible

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la presentación de 21 nuevos vehículos de la Guàrdia Urbana - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana (GUB) de Barcelona ha incorporado 21 nuevos vehículos a su flota, que será un 50% sostenible (híbridos o 100% eléctricos), que se pondrán a disposición de diversas Unidades Territoriales de la capital catalana para empezar a patrullar esta misma semana.

Así lo ha explicado este miércoles el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, acompañado del jefe del cuerpo, el intendente mayor Pedro Velázquez, y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, que han presentado los nuevos vehículos ante el Arc de Triomf.

Collboni ha subrayado la importancia de ofrecer a la GUB los materiales necesarios para trabajar de una forma excelente de servicio a la ciudadanía: "Tienen las últimas tecnologías que nos tienen que permitir ser eficientes y ofrecer una capacidad de respuesta inmediata acorde al modelo de seguridad de proximidad que defendemos", ha dicho.

16 FURGONETAS Y 5 TODOTERRENOS

En concreto, son 16 furgonetas --cuatro híbridas enchufables y tres 100% eléctricas-- y el resto de combustible, además de cinco todoterrenos híbridos, que se destinarán a los barrios de montaña de la ciudad para intervenir en avisos que precisen de un equipamiento más completo.

Con esta adquisición, la flota de la policía barcelonesa alcanza los 624 vehículos entre embarcaciones, turismos, furgonetas, motocicletas y bicis, de cara a que el gobierno municipal incorpore 90 más de cara a 2026.

En este sentido, Collboni ha subrayado que la ciudad está en "máximos históricos" en cuanto al despliegue de cuerpos policiales en la ciudad, por lo que es necesario acompañar este crecimiento con recursos materiales, tanto en material de patrullaje como en infraestructuras.

De hecho, sobre estas últimas ha mencionado la nueva Unidad Territorial en Sarrià y el futuro Centro de Coordinación (Cecor) que se ubicará en Les Tres Xemeneies.

Finalmente, Collboni ha dicho que además de los recursos materiales y las infraestructuras, la seguridad de la ciudad mejorará con las nuevas 500 cámaras de videovigilancia que se instalarán en la ciudad hasta 2027 en cuatro fases.