Guardia Urbana y Mossos desalojan dos núcleos de asentamiento en la Sagrera de Barcelona

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Guardia Urbana de Barcelona (GUB), con la colaboración de Mossos d'Esquadra, ha iniciado un dispositivo para desalojar dos núcleos de asentamiento que se encontraban alrededor del Pont del Treball Digne, en el barrio de la Sagrera, en unos terrenos propiedad de Adif poco antes de las 8 horas de esta miércoles.

Hasta el lugar también se han desplazado profesionales del CUESB (Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona) y de los servicios de limpieza del Ayuntamiento, ha informado el consistorio en un comunicado.

La actuación está motivada por el informe de los Bombers de Barcelona que concluye que existe un riesgo "muy grave e inminente" para las personas que habitan el asentamiento y por tanto se considera necesario actuar con carácter de urgencia.