La GUB y Mossos detienen a 8 personas que usan patinetes eléctricos para robar en Barcelona

Archivo - Imagen de archivo de dos agentes de la Guardia Urbana en la playa de Barcelona - GUARDIA URBANA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) y los Mossos d'Esquadra han detenido a 8 personas en un dispositivo contra los hurtos y los robos en patinetes eléctricos en los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Sant Martí de Barcelona realizado este viernes, ha informado la GUB en un comunicado.

El dispositivo específico se ha llevado a cabo para prevenir robos utilizando vehículos de movilidad personal (VMP) como medio de fuga y para detectar patinetes de procedencia ilícita y, de los 8 detenidos, 1 ha sido por atentado contra la autoridad, otro por requerimiento judicial, otro por comisión de detención y 5 por hurto menos grave.

Además de los detenidos, se han identificado a 136 personas con un total de 687 antecedentes; se han intervenido 6 patinetes (5 por impago y 1 por incumplimiento normativo); se han investigado a 4 personas por hurto leve y se han interpuesto 14 sanciones por ordenanzas municipales y 1 sanción del Servei Català de Trànsit (SCT).