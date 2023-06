La guía 'T'estiu molt!' recopila la oferta turística de verano del Baix Llobregat (Barcelona)

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La guía periodística 'T'estiu molt!', editada por BCN Content Factory, recopila la oferta turística y de naturaleza del Baix Llobregat (Barcelona) para este verano, con propuestas de ocio, cultura y gastronomía, ha informado la editorial en un comunicado.

En la guía aparecen unas 30 personalidades destacadas del mundo artístico, literario, musical, empresarial y universitario de la comarca, que recomiendan sus lugares favoritos, y también destaca un total de 42 restaurantes de la zona que apuestan por producto de proximidad.

El promotor de la iniciativa, el periodista Joan Carles Valero ha destacado que "el periodismo de proximidad es el periodismo en mayúsculas, no solo porque cuenta con caras y nombres propios, sino porque permite hacer cosas únicas".

El periodista Joan Carles Valero, promotor de la iniciativa, destaca que "el periodisme de proximitat és periodisme amb majúscules, no només perquè compta amb cares i noms propis, sinó perquè permet fer coses úniques, com aquest tipus de publicacions que intenten vertebrar el sentiment de comunitat i de pertinença a un territori, desconegut per a la majoria dels catalans i, fins i tot, per als que hi habiten".

Amb el suggeridor titular T'estiu molt!, BCN Content Factory edita la guia periodística més completa amb tota l'oferta turística i de natura del Baix Llobregat i LH per gaudir aquest estiu de les múltiples ofertes d'oci, cultura i gastronomia al sud de Barcelona Ja es pot consultar gratuïtament i durant tot l'estiu la publicació Estiu al Baix 2023 Next Llobregat, on els lectors trobaran al llarg de les seves 400 pàgines múltiples ofertes per gaudir dels mesos d'estiu a la comarca barcelonina del Baix Llobregat i LH. La guia té una important oferta dels restaurants del col·lectiu Sabors de l'Horta, així com d'una naturalesa exuberant, amb platges de dunes i boscos frondosos, a més de 30 municipis amb encant i tresors arquitectònics. Una trentena de personatges destacats del món artístic, literari, musical, empresarial i universitari, convertits en amBAIXadors i amBAIXadores recomanen els seus racons preferits. Alguns de desconeguts fins i tot per als mateixos habitants de la comarca. Entre els amBAIXadors, hi ha Carles Riba, Pere Baltà, Núria Salan, Alfons López, Ferran Soriano, Jordi Fortuny, Carlota Dobaño, Salvador Valls, Esther Hachuel, Marc Alves, Maite Carranza, Conxa Solans, Empar Fernández, Manuel Calderón, Núria Pradas, David Aliaga, Ferran Adrià, Jaume Plensa, Àlex Bays, Le Sad, Anez, Sergi Fuster, Joan Soler, Xavi Pau, Aakash Bissi, Ainhoa Lardin, Jaume Vergés, Ioia Oller, Roci Toré i mig centenar de celebritats de la comarca. A més, la guia destaca un total de 42 restaurants els xefs dels quals aposten pel producte de proximitat, precisament al 25è aniversari de la creació del Parc Agrari del Baix Llobregat. Aquests restaurants emplaten l'autenticitat local, amb una variada gamma d'hortalisses i fruites gràcies a la fertilitat de la seva terra, la bondat del clima i l'esforç dels agricultors.

