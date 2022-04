Guilarte (Cs) afea al Gobierno de Colau el "abandono crónico" de infraestructuras en Nou Barris

BARCELONA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, ha afeado al Gobierno de Ada Colau el "abandono crónico" de infraestructuras en el distrito de Nou Barris y ha puesto como ejemplo un ascensor del barrio de Ciutat Meridiana que asegura que está estropeado desde hace días.

En un comunicado de la formación este jueves, Guilarte también ha reprochado al Gobierno municipal no haber reclamado a la Generalitat que no cierre el aula para adultos de Ciutat Meridiana y ha añadido que llevarán al Parlament la propuesta de no cerrarlo y de convertirlo en un centro formativo homologado.

Además, se ha referido a la 'Superilla' del Eixample, de la que ha asegurado que es "un proyecto ideológico que no da servicio a las necesidades de la ciudad", y ha criticado que el Gobierno municipal no les haya brindado estudios sobre las afectaciones que puede tener en la movilidad, a pesar de que los reclaman desde hace dos años, según ellos.