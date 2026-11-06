Guillermo (Foment) expresa sorpresa por los servicios mínimos del 25% en transporte público por el 11N

La vicepresidenta de Foment del Treball, Mar Alarcón, con el director de Estudios, Salvador Guillermo, y el responsable de Relaciones Institucionales con las Cortes Generales, Toni Picó. - EUROPA PRESS

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director de Estudios de Foment del Treball, Salvador Guillermo, ha afirmado este viernes que les ha sorprendido la orden del Govern de establecer unos servicios mínimos del 25% del servicio en horas punta del transporte público durante la huelga general.

"Nos ha sorprendido", ha respondido en rueda de prensa este viernes en la sede de Foment al preguntársele sobre esta cuestión, acompañado de la vicepresidenta de la patronal, Mar Alarcón, y del responsable de Relaciones Institucionales con las Cortes Generales, Toni Picó.

Tras recordar que en otras huelga se habían establecido servicios mínimos del 33%, ha reclamado "coherencia" a la administración y justificar las decisiones desde un punto de vista del derecho administrativo.

Pese a todo, Alarcón ha explicado que no tomarán ninguna iniciativa al respecto y que seguirán "la línea que siga la CEOE".

La Conselleria de Empresa publicó el jueves la orden por la que se garantizan los servicios esenciales que se deben prestar en Catalunya durante la huelga general prevista para el 11 de noviembre, que contempla un 25% del servicio en horas punta del transporte público y en centros de asistencia primaria (CAPS).