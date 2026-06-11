Guixà (La Farga) recibe el ANKH Award, "máximo reconocimiento" de la industria mundial del cobre

Oriol Guixà recibe el premio ANKH de manos del vicepresidente ejecutivo y director administrativo de Freeport-McMoRan y actual presidente de The Copper Club, Steve Higgins, acompañado de la ceo de La Farga, Inka Guixà - DANTE HILLEDO- LA FARGA

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Farga, Oriol Guixà, ha sido distinguido con el ANKH Award, "el máximo reconocimiento internacional de la industria mundial del cobre, convirtiéndose en el primer español que recibe esta distinción", informa la empresa en un comunicado este jueves.

En más de seis décadas de historia, "solo cinco europeos han sido reconocidos con este premio y hacía cerca de treinta años que la industria internacional del cobre no distinguía a ningún representante europeo", añaden.

Otorgado anualmente por The Copper Club desde 1962, el ANKH Award reconoce a personas y organizaciones que han realizado contribuciones extraordinarias al desarrollo de la industria mundial del cobre.

El galardón será entregado durante la cena anual de la entidad en Nueva York, uno de los principales encuentros internacionales del sector, que reúne a representantes de toda la cadena de valor global del cobre.

"La distinción adquiere una relevancia especial porque reconoce el liderazgo de una empresa familiar industrial con más de 217 años de historia y situada en el centro de la cadena de valor del cobre, un hecho excepcional en la historia de este reconocimiento", aseguran desde La Farga.

RECICLAJE

Bajo el liderazgo de Guixà, la compañía ha desarrollado tecnologías propias "pioneras en el reciclaje de cobre y ha contribuido a demostrar que es posible construir una industria más eficiente, sostenible y competitiva" a partir de la innovación y del conocimiento industrial.

"Recibo este premio con orgullo, pero sobre todo con una profunda gratitud. Es un reconocimiento que siento como colectivo. Pertenece a todas las personas que han formado parte de La Farga a lo largo de su historia", ha dicho el presidente de la empresa.

Por su parte, la ceo de La Farga, Inka Guixà, ha afirmado que el premio supone el reconocimiento "a una forma de hacer industria basada en la innovación, la sostenibilidad y la generación de valor a largo plazo".