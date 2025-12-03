Hallan 50 jabalís muertos en la zona de Collserola (Barcelona) afectada por la peste porcina

Zona en cuarentena por la Peste Porcina Africana en Cerdanyola del Vallès, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Cataluña (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals han hallado una cincuentena jabalís muertos en la zona de Collserola (Barcelona) donde se han registrado los primeros nueve casos de peste porcina africana (PPA), cuyos cadáveres se analizarán para confirmar si están infectados o no por parte del Ministerio de Agricultura.

Así lo ha manifestado este miércoles en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press el inspector jefe del cuerpo, Josep Antoni Mur, que ha celebrado que todos los positivos se han hallado dentro de la zona confirmada, entre Sant Cugat del Vallès y Cerdanyola (Barcelona).

Por otro lado, Mur ha indicado que "están preparados" ante las recomendaciones que provengan del Ministerio de Agricultura y la Comisión Europea sobre los mecanismos de control que se deben emplear para capturar a los animales y en qué zonas.

"Estamos preparados, tenemos los recorridos listos y los sistemas de captura masiva preparados, pero necesitamos que nos digan dónde los podemos utilizar y cuáles son los métodos que podemos utilizar para el sacrificio", ha subrayado el responsable de los agentes rurales, que ha negado que se hayan iniciado las capturas, por ahora.

Paralelamente, ha dicho que los agentes rurales, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), están peinando la zona.