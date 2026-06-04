Hallan el cuerpo sin vida de una chica joven en el río Segre en Lleida

Archivo - Imagen de recurso de un coche de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han hallado el cuerpo sin vida de una chica joven en el río Segre en Lleida a la altura de la zona de los institutos este miércoles sobre las 15.50, han informado fuentes de la policía catalana a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Segre', los Mossos no han observado signos de violencia en el cuerpo de la joven.

Se está pendiente de la autopsia y de la identificación de la fallecida.