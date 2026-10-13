Hansi Flick, Judit Subirachs y la Granja Viader, Ramblistes d'Honor 2026 de Amics de la Rambla

Hansi Flick - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación Amics de la Rambla, que entrega el galardón Ramblista d'Honor desde 1961, ha otorgado el premio de este año al entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick; a la historiadora Judit Subirachs, y a la Granja Viader, ha informado la entidad en un comunicado este martes.

El jurado del galardón, que se entregará el 2 de noviembre en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, ha valorado de Flick su compromiso, sus valores, su constancia y su confianza en la juventud, al tiempo que ha destacado su "contribución a llevar gente feliz a la Rambla para celebrar los títulos ya ganados y generar ilusión por los que vendrán".

Sobre Subirachs, ha recalcado su "valiosa trayectoria académica y cultural", así como su trabajo de preservación y difusión del legado y la obra del escultor Josep Maria Subirachs.

ESTABLECIMIENTO QUERIDO EN LA CIUDAD

Respecto a la Granja Viader, la entidad ha ensalzado que se ha dedicado a endulzar la vida de los barceloneses desde 1870: "En estos 156 años de historia, la Granja Viader se ha convertido en uno de los establecimientos más queridos de Barcelona".

La entidad ha detallado que el jurado que ha elegido a los Ramblistes d'Honor 2026 ha estado formado por Gemma Bastida, Jordi Fernández, Sandra Mestres, Joan Oliveras Bagués, Ana Pantaleoni, Txell M. Panué, Ramon Pellicer, Álex Sàlmon, Vicenç Sanclemente, Adrià Serra, Enric Sierra, Roser Tiana, Fermín Villar y el presidente de Amics de la Rambla, Àlex Balletbó.