Hereu afirma que "al mundo le conviene que Europa hable claro y más alto"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), acompañado del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu (i) en una imagen de archivo. - H.Bilbao - Europa Press

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS (BARCELONA), 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha asegurado este lunes que "al mundo le conviene que Europa hable claro y más alto", en referencia a la participación del presidente Pedro Sánchez en la reciente Conferencia de Seguridad de Múnich.

Durante una visita a la planta de La Menorquina en Palau-solità i Plegamans (Barcelona), Hereu ha insistido en la necesidad de "más y mejor Europa" para garantizar la independencia del proyecto político europeo frente a otras potencias.

Al respecto, ha respaldado la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurando que España habla "con la propiedad de un país que está funcionando y que tiene impulso".

"Al mundo le conviene que Europa hable más claro y más alto, y eso es lo que hizo el presidente con una claridad meridiana", ha concluido.

Hereu ha puesto como ejemplo de éxito a la empresa de helados La Menorquina, que ha anunciado un nuevo proyecto de inversión de 15 millones de euros, elogiando la capacidad de la firma para competir en mercados como Estados Unidos (en cadenas como Walmart) o Reino Unido (Marks & Spencer) partiendo de "la autenticidad de lo local".