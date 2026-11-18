El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, en su intervención este miércoles en el Consell de la Gent Gran del PSC - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y candidato del PSC a las elecciones generales por Barcelona, Jordi Hereu, ha avisado de que el PP y Vox quieren dejar las pensiones, las residencias y el sistema de atención a la dependencia "a la lógica del mercado", y ha pedido movilización a la gente mayor en favor de los socialistas para evitarlo.

En su intervención este miércoles en el Consell de la Gent Gran del PSC, ha reivindicado las políticas socialistas en favor de la gente mayor, que ve en riesgo ante un eventual Gobierno de la derecha: "Hay mucha gente que, sencillamente, no se lo cree como política pública".

Ha negado que esta advertencia sea demagoga, y que es una cuestión que verdaderamente está en juego el 29N: "Vox lo tiene muy claro", porque su apuesta pasa por desregular en todos los ámbitos, ha dicho.

"ATENTADO A LA COHESIÓN SOCIAL"

Hereu ha destacado que los socialistas apuestan por lo contrario, y que no abonarán modelos de la extrema derecha, y que han fracasado, frente al modelo público, que hace que no dependan de "cómo va el Ibex o el Nasdaq".

"Si está muy bien el sistema financiero, pero hacer depender la tranquilidad de los mayores de los mercados financieros es un atentado a la cohesión social, es un atentado a la dignidad", ha expresado.

Y ha criticado los discursos en las redes sociales de "youtubers de todo tipo" que aseguran que la gente mayor cobra demasiado, algo que le indigna profundamente, ha añadido.

Frente a ellos, ha llamado a la movilización de las personas mayores para evitar que suceda: "Delante tenemos gente que es una enmienda a la totalidad al modelo social, al modelo de convivencia, al modelo que hemos ido construyendo a lo largo de los años".