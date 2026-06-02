Hereu defiende la política paneuropea y elevar la soberanía de España en la UE

El ministro de Industria y Turismo del Gobierno, Jordi Hereu, durante la 41 Reunió Cercle d'Economia en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo del Gobierno, Jordi Hereu, ha defendido acelerar el impulso de una política paneuropea y con mayor dimensión comunitaria, para lo que, ha afirmado, España está dispuesta a elevar parte de su soberanía a nivel europeo.

Lo ha dicho este martes durante su participación en la 41 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra desde el lunes hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, en una mesa redonda junto al presidente de KPMG España, Juanjo Cano, y el director de Veolia España, Daniel Tugues.

Hereu ha asegurado que así se lo ha trasladado al vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, "varias veces", y defendido que le encantaría pasar de Pertes nacionales a grandes Pertes europeos, porque es lo que necesita la Unión Europea.

Para ello, el ministro ha explicado que hace falta tener un "gran debate europeo" para determinar este futuro modelo europeo, en el que, ha opinado, hay que movilizar todas las 'Europas', la de la energía, la de los capitales, la del talento y la de la innovación: "Es un debate no sólo económico, es un debate político sobre qué Europa queremos construir", ha dicho.

También ha destacado la necesidad de contar con más y mayores instrumentos a nivel europeo para desarrollar plenamente el mercado interior y que no haya "una Europa de muchas velocidades", además de un mayor presupuesto comunitario, de al menos un 2% del PIB, para impulsar políticas.

AUTONOMÍA ESTRATÉGICA

Preguntado por la posible autonomía estratégica europea, Hereu ha afirmado que el continente debe mantener sus capacidades productivas y que las empresas deben ser competitivas, y ha sostenido que no se les puede subvencionar permanentemente de manera artificial.

Ha apostado, sin embargo, por la necesidad de definir esta autonomía estratégica de manera abierta y colaborativa, y ha explicado que aunque hay que reforzar la capacidad de producción en Europa, no es posible que todas las cadenas de valor estén en el continente.

LEY INDUSTRIAL

Hereu también ha pedido "inteligencia colectiva", también en el mundo político, para aprobar la Ley de Industria que, ha asegurado, necesita la España del siglo XXI, y que incluye conceptos como la cultura del acuerdo, autonomía estratégica abierta, competitividad, productividad, talento, reservas estratégicas o estrategia industrial.

Ha defendido que la ley, actualmente encallada en el Congreso sin que se haya aún concluido su tramitación, no tiene que ser una normativa del Gobierno, sino "la ley de todo un país, para que dure durante muchos mandatos".