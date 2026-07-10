Hereu destaca Mont-roig del Camp como "un núcleo emergente" de las comarcas de Tarragona

Visita del ministro Jordi Hereu en el Ecoespai de Mont-roig del Camp - AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP

TARRAGONA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha destacado este viernes a Mont-roig del Camp (Tarragona) como "un núcleo emergente de las comarcas tarraconenses", en el marco de una visita al municipio, informa su ayuntamiento en un comunicado.

Hereu ha conocido los principales proyectos que se están llevando a cabo para impulsar el municipio como "destinación turística de calidad, sostenible y competitiva", en una visita junto al alcalde, Fran Morancho, y la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero.

El ministro ha destacado la importancia de tener una visión estratégica gracias a la que, proyectos como el Ecoespai (un espacio de encuentro entre la administración, la ciudadanía y el tejido emprendedor), puedan convertirse en elementos transformadores de la zona.