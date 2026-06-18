Hereu sitúa el Mediterráneo como el "mayor" motor de España y ve en la igualdad un reto regional

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BARCELONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha situado este jueves el Mediterráneo como el "mayor" motor de España y una oportunidad en sectores como la defensa o la seguridad, y ha lamentado las diferencias, según considera, abismales entre el norte y el sur de la región, por lo que ve en la igualdad un reto.

"El arco mediterráneo es el principal motor industrial que tiene España. No el único, por suerte, porque estamos trabajando para que España se dote de muchos motores. Pero evidentemente Industria representa casi el 50%, el 47% del valor agregado bruto industrial y significa más del 50% de las exportaciones", ha dicho en la segunda jornada del III Foro Económico y Social del Mediterráneo que comenzó este miércoles y se clausura este jueves en Barcelona.

Hereu ha remarcado que la región tiene una oportunidad en sectores como la defensa o la seguridad y "potencial" en otros como la química, la automoción, el papel, el cemento o la industria agroalimentaria.

Ha expresado que, desde el punto de vista de la transición energética y la transformación digital, la "emergencia" del nuevo gran hub industrial de Europa es España.

Ha puesto en valor los 700 millones de euros que el Gobierno invertirá en la nueva gigafactoría de inteligencia artificial (IA) en Móra la Nova (Tarragona).

DIFERENCIA ENTRE NORTE Y SUR

Hereu ha lamentado las diferencias "abismales" entre el norte y el sur del Mediterráneo y ha calificado de reto conseguir la igualdad.

Ha asegurado que a partir de un proyecto europeo más fuerte (que lo vincula a ser más industrial y más innovador) se debe comprometerse al desarrollo del Magreb y el sur del Mediterráneo: "Si no, no podremos abordar ni el diálogo entre culturas ni la seguridad".

TRANSFORMACIÓN

Sobre el modelo turístico del país, el ministro ha recordado que el archipiélago del Mediterráneo recoge el 56% de las plazas hoteleras de la región, que en total aglutina el 60% del mundo, y que España ha invertido 3.400 millones en la transformación del modelo.

Ha afirmado que el país está sumido en un proceso de reindustrialización y transformación del modelo "como hacía décadas que no vivíamos".

Por último, ha apuntado que el Corredor Mediterráneo es un proyecto "en marcha" en el que se han licitado obras por valor de 8.000 millones de euros y ha trasladado un mensaje de esperanza ante las transformaciones estructurales de España, que van de la mano de la región del Mediterráneo.