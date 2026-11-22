Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

9 personas han resultado heridas sin gravedad por la caída de un árbol en la avenida Meridiana de Barcelona durante la celebración de la Cursa de les Dones como consecuencia del episodio de fuerte viento este domingo.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y de Bombers de Barcelona, han informado fuentes municipales a Europa Press

La Cursa de les Dones, que se celebraba este domingo, no se ha suspendido porque la caída del árbol ha afectado a la cola de la carrera.