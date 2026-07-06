Un herido del accidente de autocar de Lleida sigue en la UCI con "evolución favorable"

Una grúa retira el autocar accidentado, a 1 de julio de 2026, en Lleida, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una persona sigue ingresada en la UCI del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estado crítico con "evolución favorable" tras el accidente de autocar del miércoles pasado en la ciudad.

En total son 6 las personas que siguen hospitalizadas en este centro, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este lunes.

El Departament actualizará de nuevo el estado de los heridos cuando todas las personas hayan recibido el alta hospitalaria.