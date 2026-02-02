Un herido crítico y seis menos graves en un accidente en la AP-7 en Pont de Molins (Girona)

Archivo - Unos sanitarios trabajan en una ambulancia, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido crítico tras sufrir un accidente con dos vehículos implicados este domingo por la noche en la AP-7 en Pont de Molins (Girona), en cuyo choque también resultaron heridas menos graves otras seis personas, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press este lunes.

El aviso se produjo a las 23.58 horas y los Bombers de la Generalitat activaron cuatro dotaciones para realizar una primera atención a las personas afectadas y retirar uno de los vehículos al arcén.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) movilizó cuatro ambulancias, que trasladaron al herido crítico al Hospital Trueta de Girona.