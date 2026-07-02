9 heridos del accidente de autocar en Lleida siguen hospitalizados este jueves, 2 de ellos críticos

Archivo - Una grúa retira el autocar accidentado este miércoles en Lleida - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

9 heridos del accidente de autocar de Lleida del miércoles siguen hospitalizados este jueves en el Hospital Arnau de Vilanova de la ciudad, 4 de ellos en la UCI: 2 en estado crítico y 2 "estables" dentro de la gravedad.

Los otros 5 heridos están ingresados en las plantas de hospitalización en situación estable, informa el Departament de Salud en un comunicado.

46 personas resultaron heridas cuando el vehículo chocó contra la fachada de la Diputación de Lleida, en la Rambla Ferran.