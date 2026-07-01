5 heridos del accidente de Lleida han sido operados y otros 5 están en la UCI del Arnau de Vilanova

Un hombre es sacado en camilla del lugar del accidente, a 1 de julio de 2026, en Lleida, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El accidente de un autocar de este miércoles por la mañana en Lleida ha obligado a derivar a 21 personas al servicio de urgencias del Hospital Arnau de Vilanova, 5 de las cuales han requerido una intervención quirúrgica urgente, mientras que otras 5 han ingresado en la UCI, informa Salud en un comunicado.

El resto de heridos ingresarán si es necesario en diferentes plantas de hospitalización, y ente ellos hay afectados por lesiones traumáticas de diversa consideración, como una amputación de una extremidad inferior, fracturas, lesiones, traumatismos craneales, abdominales y torácicos ingresarán.

Por su parte, el Centre d'Urgències d'Atenció Primària (Cuap) Lleida ha atendido a 21 personas con policontusiones leves, 20 de las cuales ya han recibido el alta, y otra ha sido derivada al hospital.

PROTECCIÓ CIVIL DESACTIVA EL PROCICAT

El accidente ha obligado a activar la alerta del Plan Procicat de Protecció Civil, que se ha desactivado sobre las 14 horas una vez han sido evacuados todos los heridos.

El alcalde del municipio, Fèlix Larrosa, ha afirmado que se trata del accidente más grave que se ha producido en la ciudad y ha apuntado como posible causa la pérdida de control del vehículo, que lo conducía una conductora que se había incorporado hace poco a la empresa y iba acompañada de un instructor.