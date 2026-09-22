3 heridos leves por la caída de un falso techo en la estación de tren de Fabra i Puig de Barcelona

Archivo - Varias personas en la estación de Renfe y Metro 'Fabra i Puig', a 12 de mayo de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves este martes por la tarde tras el desprendimiento de un falso techo en la estación de Rodalies de Fabra i Puig de Barcelona, ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana, los Mossos d'Esquadra y el SEM, que ha movilizado cinco ambulancias para atender a los tres afectados: dos de ellos han sido trasladado al Hospital Vall d'Hebron y uno está pendiente de destino.

Por su parte, Renfe ha informado en un comunicado que debido a esta incidencia la estación no presta servicio, por lo que los viajeros deben utilizar la línea 1 de Metro entre La Sagrera y Fabra i Puig para continuar su viaje.