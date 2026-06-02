Hernández afirma que desplegarán el plan de mejora de bibliotecas escolares en toda Catalunya

Archivo - La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha afirmado que el Govern pretende desplegar en toda Catalunya el plan de mejora de bibliotecas escolares (Plamib), que se ha desarrollado como plan piloto en 50 centros educativos desde el curso 2023-2024.

Así lo ha dicho en respuesta a una interpelación del diputado de Junts Jordi Bertran sobre las políticas culturales en el pleno del Parlament este martes, en la que ha explicado que el departamento de Educación, en colaboración con el departamento de Cultura, "ha dibujado un plan" para poder escalar esta prueba piloto.

Así, ha explicado que se debe desplegar en el resto de centros de Catalunya con un horizonte a medio plazo porque es un plan "muy ambicioso", con una inversión que, apunta, se hará desde el departamento de Educación y está contemplada en el proyecto de Presupuestos.

En este sentido, ha dicho que uno de los retos es tener bibliotecarios titulados en estos espacios, aunque, ha reconocido, no es posible tener un bibliotecario en los 7.000 centros educativos que hay en Catalunya, por lo que ha dicho que se trabaja para incrementar la capacidad de tener titulados de biblioteconomía que salgan al mercado.

También ha detallado que estas bibliotecas tendrán que trabajar en colaboración con la red de bibliotecas locales que, ha reivindicado, hacen un trabajo "excelente".