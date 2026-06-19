Hernández califica a Ricard Viñes como uno de los intérpretes catalanes "más universales"

Un momento del acto - DEPARTAMENT DE CULTURA - JORDI GARCIA

BARCELONA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha calificado al músico Ricard Viñes como uno de los intérpretes catalanes "más universales por su relación directa y continuada con algunos de los mejores compositores de su tiempo", informa el Govern en un comunicado este viernes.

Lo ha dicho durante el acto central del Any Ricard Viñes celebrado en la Generalitat y que conmemora el 150 aniversario del nacimiento del pianista leridano y en el que también han participado el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa; el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talam, y el comisario de la iniciativa, Màrius Bernad, además de familiares.

Hernández ha remarcado la pluralidad y carácter colectivo de la conmemoración, así como su "visión estratégica y transversal con una apuesta decidida por el conocimiento abierto y por los recursos digitales" que facilitan el acceso a la figura y su obra.

La programación ha sumado un centenar de conciertos, 60 conferencias y mesas redondas, una decena de exposiciones con más de 50.000 visitantes, una treintena de actividades familiares, además de publicaciones y grabaciones discográficas, encargos de composiciones contemporáneas y espectáculos escénicos.

Ha acumulado una audiencia global de 470 millones de personas de todo el mundo, ya que han prestado atención algunos de los grandes medios de comunicación internacionales.