El candidato de Vox por Málaga, Carlos Hernández Quero, junto al candidato por Barcelona, Juanjo Aizcorbe y el portavoz del partido en el Parlament, Joan Garriga - VOX

Dice que las "políticas de fronteras abiertas que han invadido el mercado de la vivienda" BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso por Málaga, Carlos Hernández Quero, ha criticado desde Barcelona que las políticas de vivienda impulsadas por el Gobierno han creado una "casta de inalquilables", y ha afirmado que hay millones de personas en España que no llegan a ser inquilinos y son candidatos perpetuos a serlo.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este miércoles en la capital catalana, donde se ha reunido con representantes de la Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) y la Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya (API).

Ha afirmado que en los últimos 5 años la oferta de pisos en alquiler se ha reducido a la mitad: "Consecuencia de las regulaciones ineficaces que la izquierda ha estado haciendo primero en Catalunya que fue el laboratorio y los catalanes el conejillo de indias de estas regulaciones y finalmente en toda España", unas regulaciones que, considera, han generado desconfianza e inseguridad jurídica.

Ha asegurado que en este mismo periodo han entrado "6 millones de personas" en el país y cree que esta es la razón de los altos precios y la escasez de viviendas en el mercado.

Así, ha señalado que en esta situación se producen "castings' inmobiliarios" a los que, dice, se ven abocados los perfiles más vulnerables de la sociedad, entre los que ha citado a los jóvenes, los autónomos con ingresos inestables y los padres y madres solteros, entre otros, y ha añadido que 3.200.000 personas buscan casa y no la encuentran.

CONTROL DE FRONTERAS Y VIVIENDA PROTEGIDA

En este sentido, ha defendido que Vox plantea controlar las fronteras "frente a las políticas de fronteras abiertas que han invadido el mercado de la vivienda y han convertido el acceso al mismo en una competencia imposible".

Ha sostenido que "es posible encontrar un marco de relaciones estable entre caseros e inquilinos" para que haya una oferta abundante, y ha añadido que es necesario reformar la ley del suelo para que sea más rápido construir y apostar por promover viviendas de protección oficial.

GESTIÓN "ABSOLUTAMENTE INDEFENDIBLE" DE SÁNCHEZ

En referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho que su gestión al frente del Ejecutivo es "absolutamente indefendible" y considera que el 29N se producirá un voto masivo, que ha calificado de autodefensa, frente al deterioro de las condiciones de vida.

Acerca del cara a cara entre Sánchez y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, previsto para este jueves, ha remarcado que el líder popular no es el portavoz de ningún votante de Vox y cree que "los españoles echarán de menos cuando vean en el debate que haya una voz que se atreva a decir que basta ya de inmigración masiva".

Por ello, ha dicho que les gustaría que Feijóo represente los intereses de una parte de la población que quiere un cambio de Gobierno, pero que no está de acuerdo con algunas de las políticas de Vox: "Creemos que hay gente que está en medio y nosotros pensamos que es una buena oportunidad para que Feijóo pueda encarnar ese rol".