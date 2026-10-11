Hernández reivindica en París que la cultura catalana "está y se la espera"

La consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sònia Hernández, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura del Govern de la Generalitat, Sònia Hernández, ha reivindicado este domingo que la cultura catalana "está y se la espera" tras asistir al concierto de Maria del Mar Bonet en el teatro Olympia de París, celebrado para conmemorar el 50 aniversario de la actuación que protagonizó Bonet en el mismo teatro.

Hernández ha dicho en declaraciones a los medios que la sociedad está en un momento "en el que muchas cosas parece que vuelven", en referencia al auge de la extrema derecha en Europa.

En esta línea, la consellera ha considerado oportuno recordar y ha reivindicado el rol de la cultura como motor del "espíritu crítico".

"Tenemos un fin de semana de cultura catalana en París", ha apuntado Hernández para hacer referencia además a la actuación de este sábado del Orfeó Català en la Philharmonie de París junto a la New York Philharmonic.

La consellera ha defendido "estrechar puentes a través de la diplomacia cultural" mediante el diálogo de dos culturas que se hablan y se entienden.