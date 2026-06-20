Hidalgo (Ctesc) cree necesario "evaluar" lo que aporta el diálogo social al crecimiento económico

El presidente del Ctesc, Ciriaco Hidalgo - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc), Ciriaco Hidalgo, se plantea como objetivo evaluar lo que aporta al crecimiento económico y a la creación de empleo un diálogo social que, avisa, se debe cuidar como si fuera una infraestructura democrática para que no desaparezca.

Así lo asegura en una entrevista en Europa Press: "Tenemos que evaluar lo que está aportando el diálogo social al crecimiento económico".

"Lo mismo que valoramos y hay estadísticas cuando hay conflictividad social, las horas perdidas, la pérdida de productividad, etcétera, no valoramos lo suficiente lo que está aportando el diálogo social al crecimiento económico y al empleo", ha añadido.

Califica de obsesión este propósito y explica que el Ctesc trabaja en mecanismos de evaluación de políticas públicas: "¿Por qué siempre tenemos capacidad de medir lo malo y aquello que nos aporta un valor, y lo bueno lo diluimos como una cosa que no aporta valor?".

El Govern nombró a Hidalgo presidente del Ctesc en abril de 2025 y en el balance que hace de estos 14 meses destaca el refuerzo de "la capacidad que tiene el Consell de diagnosticar, de compartir, de construir consensos".

El resultado, asegura, es que el Ctesc es "el consejo económico y social del Estado que más dictámenes ha hecho", pues en lo que va de año ha realizado 14 dictámenes, frente a los 17 que este organismo hizo en todo 2025, año en el que se realizaron 161 recomendaciones hechas al Govern y 575 observaciones.

"Ponemos el foco en las tres transiciones: la digital, la demográfica y la climática, y se están reforzando los elementos de diálogo y de consenso, para gobernarlas y sobre todo para evitar que en estas transiciones se hagan sin la necesaria cohesión social", explica Hidalgo.

Destaca la necesidad de "analizar con mucho rigor para después poner en valor el consenso y el diálogo entre las partes, porque al final estas transiciones o se hacen de una forma gobernada, de una forma consensuada, o van dejando a gente por el camino".

Considera que la política tiende a llevarse por la cotidianidad, por el regate corto: "Lo que tienes que hacer es mirar con perspectiva y evitar que los populismos se carguen las necesarias transiciones, porque, si queremos ser competitivos, si queremos ser un país atractivo, estas transiciones se tienen que producir".

Y advierte: "Estas transiciones se pueden producir de una manera catastrófica y dejando gente atrás, o se pueden producir de una forma ordenada con una cierta cohesión social".

Ciriaco Hidalgo afirma que, en Catalunya, "el diálogo social funciona, pero no está garantizado; el diálogo social hay que cuidarlo, hay que mimarlo de una forma ordenada y rigurosa como si fuera una infraestructura democrática", pues de lo contrario puede desaparecer.

REALIDAD MIGRATORIA

El Ctesc presentó recientemente en el Parlament un informe sobre la realidad migratoria y su integración en el mercado laboral con condiciones dignas: "Un puesto de trabajo en el que evolucionen también en su propio ascensor social".

Tanto en Catalunya como en el conjunto de España y de la UE, la sociedad "está envejeciendo y necesita personas para sostener el mercado de trabajo, la economía y el estado de bienestar", y afirma que, sin la incorporación de migrantes, sectores como el turismo, la hostelería o la agricultura caerían, o se produciría incluso una despoblación en determinadas zonas.

"Cuestionar los procesos migratorios creo que es un sinsentido. Lo niegan aquellos que están sacando banderas de prioridad nacional en sitios donde los niveles de procesos migratorios no llegan al 3 ó al 4%. Nadie niega que las personas tienen derechos y obligaciones. Y entonces, ¿en qué hay que poner el foco? En la integración de esas personas".

Al respecto, el Ctesc ha puesto el foco en que uno de los elementos de integración es el mundo del trabajo, "con derechos y obligaciones, no pueden ser trabajadores de segunda", y sus propuestas han sido incorporadas al Pacte Nacional per la Llengua en lo que respecta a la lengua como instrumento de cohesión social.

IA Y EMPLEO

En cuanto al impacto de la IA en el empleo, Hidalgo cree evidente que transformará muchos puestos de trabajo y en muchos sectores, pero recuerda que todo proceso de transformación industrial siempre ha generado nuevos puestos de trabajo, "y a partir de aquí, de lo que se trata es que no se generen nuevas desigualdades".

Pone como ejemplo su experiencia en Seat, donde fue responsable de relaciones institucionales: "En los años 80-90, cualquier proceso de cambio se llevaba por delante miles de puestos de trabajo. Seat acaba de hacer todos los cambios hacia el vehículo eléctrico con anticipación para formar y cualificar a la gente para los cambios que venían".

Afirma que la compañía ha hecho este proceso de forma consensuada "entre empresa y trabajadores, y cuando han necesitado al poder público, lo han venido a buscar para esos cambios".

"La industria del automóvil, una de las bases industriales más importantes que tiene el país, no ha hecho una transformación del vehículo de combustión al vehículo eléctrico que haya costado miles de puestos de trabajo y que haya hecho un gran agujero. Ese ejemplo nos puede servir también para los procesos de digitalización", explica.

VIVIENDA

El Ctesc está a disposición del Parlament, pero Hidalgo recuerda que es una institución que asesora al Govern, que no puede sustituir la autonomía de la Cámara de promover leyes, aunque lamenta que los informes que elaboran no se tengan suficientemente en cuenta: pone como ejemplo un informe del Ctesc de 2019 sobre vivienda, "muy potente, absolutamente consensuado, con un conjunto de propuestas que todas están vivas hoy".

En aquel dictamen proponía "potenciar el parque de vivienda pública; ahí estaban todos los elementos relacionados con la generación de actividad económica ligada a infraestructuras de transporte, las ayudas para la compra de la vivienda, elementos de construcción, como aprovechar los espacios existentes para ganar en altura, propuestas de industrialización,...".

LOS ERE EN CATALUNYA

Sobre el aumento de los expedientes de regulación de empleo (ERE) en Catalunya, Ciriaco Hidalgo afirma que los datos indican que están muy concentrados en ámbitos y sectores industriales.

"Lo que estamos recomendando es que antes de hacer un ERE se miren elementos preventivos y ligados a la flexibilidad interna, a la formación y recualificación de las personas. Aquí juega un papel muy importante el papel del servicio público de empleo", indica.

"No estamos en los años 80 ó 90 con destrucción de miles de puestos de trabajo, con una crisis económica galopante, sin apenas diálogo, con mucha conflictividad. Estamos en un momento, entre comillas, dulce, pero complejo. Entonces, intentemos gobernar esa complejidad", dice.

INVERSIONES

El Ctesc, recuerda su presidente, viene criticando desde hace años la no ejecución de ciertas inversiones, porque "no solamente afecta a la actividad económica y a las oportunidades, afecta también a elementos de cohesión social".

Advierte de que no haber invertido "en el transporte ferroviario de Rodalies está afectando a las oportunidades de muchísimas personas, a la creación de empleo, a zonas donde se podría haber creado vivienda y que hoy serían zonas con una capacidad económica y, por tanto, unos entornos de cohesión social".

Asegura que el Ctesc debe ser un organismo vivo y proactivo en buscar complicidades con otros actores, como los grupos parlamentarios y entidades con las que mantienen reuniones, como Cáritas, Cruz Roja, la Síndica de Greuges o la Oficina Antifrau: "Es un poco la obsesión que tenemos, no mirarnos el ombligo".