La hija del imán desalojado asegura que su padre "no tiene nada que ver" con los disturbios

Asegura que Servicios Sociales no les ayudó porque no les consideraba "familia vulnerable"

GIRONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La hija del imán desalojado en Salt (Girona), Henda Diawara, ha asegurado que su padre "no tiene nada que ver" con los disturbios de este lunes y este martes.

En declaraciones a Europa Press, ha explicado que los disturbios se han hecho "porque han querido ellos" (los manifestantes), y ha manifestado que su padre envió un texto de agradecimiento a todos los que le han ayudado, pero ha reiterado que ni él ni su familia tienen relación con los últimos acontecimientos.

"No hemos querido que lo hagan, y si lo han hecho es porque han querido, que no metan a mi padre. He visto gente y comunicados que dicen que es por mi padre. Mi padre, de hecho, lo ha intentado parar. Mi padre no tiene nada que ver con esto", ha lamentado Diawara.

Además, ha dicho que su padre está "muy mal, está en casa cagado de miedo, porque se piensa que le van a hacer algo a él y él no ha hecho nada".

DESALOJO

Sobre el desalojo, ha explicado que se les echó de casa y que Servicio Sociales no les quiso ayudar porque no les consideraba "una familia vulnerable", a lo que ella ha dicho que su madre tiene 4 hijos menores de edad.

"Ayer salimos a reivindicarnos para que le dieran un hogar a mis padres porque no pueden estar en la calle con 4 menores", ha zanjado.

"Estos han aprovechado esta situación para hacer sus tonterías, y las tonterías que han hecho yo no sé ni por dónde cogerlas", ha añadido.