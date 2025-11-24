HolaCamp sigue su expansión en el norte de España con la incorporación de un camping en Asturias

Archivo - El ceo de HolaCamp, Alfonso Leprevost, en una imagen de archivo. - HOLACAMP - Archivo

HolaCamp, operadora especializada en la gestión de campings en España y Portugal, ha incorporado el camping La Franca, en Asturias, en el marco de su "estrategia de expansión", informa en un comunicado este lunes.

La compañía dirigida por Alfonso Leprevost suma este nuevo activo a su cadena, anteriormente conocido como Las Hortensias, con un plan de transformación que contempla una inversión cercana a los 4 millones de euros entre 2026 y 2030.

"Asentarnos en Asturias significa reforzar nuestra presencia en un territorio con un gran potencial y complementar la propuesta de destinos que ya ofrecemos en Galicia y Catalunya", ha destacado Leprevost.

El camping, con una superficie de 3 hectáreas, se encuentra junto a la playa de La Franca y cuenta actualmente con 120 parcelas.

El plan de transformación incluye "la optimización de la zonificación del camping y mejoras significativas en las infraestructuras existentes para ofrecer una experiencia premium a los huéspedes".