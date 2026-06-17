Un hombre muere en un incendio en una parcela de Montbrió del Camp (Tarragona)

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TARRAGONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto este martes sobre las 21.04 horas en un incendio en una parcela situada en el camino de Els Campassos, en Montbrió del Camp (Tarragona).

Tras el aviso del fuego, los Bombers se han desplazado hasta el lugar con seis dotaciones terrestres: tres vehículos de agua, dos de mando y una Unidad de Intervención Rápida, han informado los Bombers en un comunicado este miércoles.

El fuego ha afectado con intensidad a dos caravanas y una casita de madera.

Extinguido el incendio y durante la inspección de la zona, los efectivos han localizado el cuerpo sin vida de un hombre.

Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de las diligencias judiciales y la investigación para determinar las causas del fuego.