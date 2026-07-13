El Hospital de Bellvitge (Barcelona) mejora el trasplante hepático en pacientes con obesidad

Archivo - Los equipos de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante Hepático y de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital de Bellvitge - HOSPITAL DE BELLVITGE - Archivo

BARCELONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los equipos de Cirugía Hepatobiliar y Trasplante Hepático y de la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Hospital de Bellvitge (Barcelona) han impulsado un protocolo que mejora las condiciones del trasplante hepático en pacientes con obesidad, un factor de riesgo en pacientes con esta enfermedad, no sólo por su impacto metabólico sino también por su influencia en la evolución postrasplante.

El procedimiento personaliza el momento "más indicado" para la cirugía bariátrica en relación con el trasplante para que se pueda realizar antes, durante o después del procedimiento según las características clínicas de cada paciente, ha informado el centro hospitalario en un comunicado este lunes.

"El nuevo protocolo nos ayudará a mejorar los resultados clínicos, reducir complicaciones y ofrecer a los pacientes una oportunidad más segura y eficaz de recuperar la salud", ha dicho el responsable de la Unidad de Cirugía Bariátrica del Hospital de Bellvitge, el doctor Claudio Lazzara.

Además de personalizar el mejor momento para la cirugía, el protocolo también reduce complicaciones quirúrgicas y médicas, mejora la evolución a largo plazo del injerto hepático y disminuye el riesgo de reaparición de enfermedad hepática asociada a disfunción metabólica.

El Hospital fue el primer centro en España que realizó una cirugía combinada de trasplante hepático y cirugía de la obesidad hace 12 años, "un hito que marcó el inicio de una estrategia quirúrgica avanzada e integradora".