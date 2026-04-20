El Hospital de Bellvitge (Barcelona) reduce a 1 hora el tratamiento de una arritmia frecuente

Permite tratar esta arritmia mediante procedimientos más cortos y una recuperación en menos de 24 horas - HUB

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha comenzado a utilizar una nueva tecnología que permite reducir a 1 hora el tratamiento de la fibrilación auricular --la arritmia cardiaca más frecuente--, así como una recuperación en menos de 24 horas.

Según explica el centro de un comunicado de este lunes, este tipo de arritmia afecta a cerca de un millón de personas en España, y multiplica el riesgo de ictus y de otras complicaciones cardiovasculares, especialmente en personas de edad avanzada.

El Servicio de Cardiología de Bellvitge ya ha realizado 10 procedimientos con este nuevo sistema, basado en la ablación por campo pulsado (PFA, por sus siglas en inglés), una tecnología que utiliza impulsos eléctricos muy breves para actuar "de manera selectiva" sobre el tejido cardíaco responsable de la arritmia.

Según el doctor Ignasi Anguera, esta tecnología representa un avance importante en el tratamiento de esta enfermedad: "La ablación por campo pulsado permite actuar de forma muy precisa sobre el tejido cardíaco que provoca la arritmia, con un perfil de seguridad muy favorable".

El sistema permite, además, realizar un mapeo tridimensional del corazón para analizar "con gran precisión" las características del tejido cardiaco antes de la ablación.

PROCEDIMIENTO

Esta tecnología contribuye a reducir la exposición a la radiación tanto de pacientes como de profesionales, ya que disminuye la necesidad de fluoroscopia durante el procedimiento; y en los primeros casos realizados en Bellvitge no se ha registrado ninguna complicación.

Actualmente, el procedimiento se realiza con anestesia general, pero una de las ventajas potenciales de esta tecnología es la posibilidad de llevarlo a cabo con sedación consciente, "lo que podría mejorar la experiencia de los pacientes y agilizar todavía más la recuperación".

El equipo de Electrofisiología del Hospital de Bellvitge prevé realizar cerca de 100 procedimientos anuales con esta tecnología, lo que "refleja la alta prevalencia de la fibrilación auricular y la creciente demanda de tratamientos mínimamente invasivos".