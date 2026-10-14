El Hospital de Bellvitge coordina en España un ensayo de autoinyección para mejorar la miastenia

El equipo de Bellvitge a cargo del estudio. - HOSPITAL DE BELLVITGE

BARCELONA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha coordinado la participación española en un ensayo clínico internacional de fase 3 que ha evaluado un tratamiento experimental de autoinyección dirigido a adultos con miastenia gravis generalizada.

El estudio, publicado en la revista 'Jama Neurology', ha incluido a 260 pacientes de 113 centros de 20 países, y sus resultados muestran que las personas que recibieron el tratamiento experimentaron una mayor mejoría que las que recibieron placebo, informa Bellvitge en un comunicado de este miércoles.

La mejoría en las actividades cotidianas comenzó a observarse durante la primera semana, mientras que la mejoría clínica de la fuerza muscular se detectó a partir de la cuarta, y los beneficios se mantuvieron durante los 6 meses del estudio.

MIASTENIA GRAVIS

La miastenia gravis dificulta a los que la sufren acciones como hablar, masticar, tragar, caminar o mantener los brazos levantados, y la debilidad muscular suele aumentar al repetir un movimiento y se hace más evidente a medida que avanza el día.

Se trata de una enfermedad autoinmune crónica que sufren más de 16.000 personas en España y que altera la comunicación entre nervios y músculos; puede aparecer a cualquier edad, pero es más frecuente en mujeres menores de 40 años y en hombres mayores de 60 años.

Aunque no tiene cura, los tratamientos permiten controlar los síntomas y llevar una vida "normal o prácticamente normal" en muchos casos.

RESULTADOS

El tratamiento estudiado se administra mediante una inyección subcutánea una vez a la semana, y puede administrarse en casa del propio paciente, ya sea él mismo o una persona cuidadora.

A los 6 meses, el 46,3% de los pacientes que recibieron el tratamiento experimental alcanzó la mejoría de la fuerza muscular establecida como criterio de respuesta en el estudio, frente al 25,2% del grupo placebo.

En cuanto a las actividades cotidianas, cerca de 2 de cada 3 pacientes tratados (el 65,5%) alcanzaron el criterio de mejoría establecido, frente al 52,2% del grupo placebo.

La incidencia de efectos adversos fue similar en ambos grupos, y Bellvitge continúa participando en la fase de extensión del ensayo, que permitirá obtener más datos sobre los efectos y la seguridad a largo plazo.