El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet (Barcelona) incorpora su quinto robot quirúrgico

El nuevo Da Vinci SP de Bellvitge. - HOSPITAL DE BELLVITGE

BARCELONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Bellvitge de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha incorporado su quinto robot quirúrgico, un modelo Da Vinci Single Port (SP), que cuenta con los instrumentos optimizados para realizar cirugía a través de una única incisión o a través de orificios naturales, informa el centro en un comunicado de este martes.

La incisión, de unos 2,5 milímetros de diámetro, se practica normalmente en el ombligo, y permite hacer entrar una cámara en 3 dimensiones de alta definición y funciones de 'software' avanzadas y, a la vez, permite que entren 3 pinzas para el trabajo del cirujano que se despliegan una vez en el interior del cuerpo.

El hecho de usar una sola incisión --u orificios naturales-- comporta "una disminución adicional" de la agresión quirúrgica, del dolor postoperatorio y del riesgo de complicaciones, y tiene como efectos un alta más precoz y una reincorporación más rápida del paciente a su vida normal.

El Hospital de Bellvitge ha empezado a usar el nuevo robot para "un número variado de intervenciones" en Ginecología, Urología, Cirugía Torácica, Cirugía General y Digestiva y Otorrinolaringología.

ENTRE 350 Y 400 INTERVENCIONES

Este año prevé realizar entre 350 y 400 intervenciones quirúrgicas con este nuevo robot uniportal, y alcanzar entre las 500 y las 600 intervenciones en 2027.

La entrada en funcionamiento del nuevo Da Vinci SP ha permitido que "prácticamente la totalidad" de las cirugías de cáncer de pulmón en el hospital --entre 12 y 14 semanales-- se hagan ya de forma robótica, y ha permitido un aumento sustancial de las cirugías de otorrinolaringología robóticas.