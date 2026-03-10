El Hospital Joan XXIII de Tarragona impulsa el uso de la ecografía clínica - HOSPITAL JOAN XXIII

TARRAGONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Joan XXIII de Tarragona está impulsando el uso de la ecografía clínica, una herramienta que permite a los profesionales obtener información inmediata del paciente en el momento de la atención, informa este martes el centro en un comunicado.

Esta práctica, conocida como Pocus (Point-of-Care Ultrasound) se está convirtiendo en una "aliada clave" para tomar decisiones más rápidas y precisas, a pie de cama del paciente, especialmente en situaciones de urgencia o de mayor complejidad clínica.

La ecografía clínica (Pocus) no sustituye a las ecografías regladas, sino que las complementa, al tratarse de una estrategia asistencial que integra la ecografía como una extensión de la exploración física para ayudar al profesional a confirmar sospecha clínicas, orientar el diagnóstico o decidir el paso siguiente en la atención al paciente.

En los últimos años, un número creciente de profesionales del Joan XXIII se ha formado en esta práctica, que se ha ido incorporando de forma progresiva en diferentes ámbitos asistenciales como las urgencias.

Tarragona acogerá el 20 y 21 de marzo el V Congreso WinFocus España y el I Congreso Mediterránea, que reunirá a 150 profesionales sanitarios, con el objetivo de compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas en el uso de la ecografía clínica.