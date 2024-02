El Hospital del Mar de Barcelona trata la apnea del sueño con un neuroestimulador en la lengua

BARCELONA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital del Mar de Barcelona apuesta por una técnica que implanta un neuroestimulador sobre el nervio que controla el movimiento de la lengua de los pacientes para tratar la apnea del sueño, ha informado este jueves en un comunicado.

Se hace con una intervención quirúrgica mínimamente invasiva, que permite ofrecer una alternativa para las personas que no toleran el tratamiento estándar, la CPAP (presión positiva continua en las vías respiratorias), un dispositivo que permite presión a la vía aérea a través de una mascarilla que hay que llevar durante las horas del sueño para asegurar una buena respiración nocturna.

La apnea del sueño es una patología con una prevalencia al alza en los países occidentales, pero infradiagnosticada, y se calcula que en España hay entre 1,2 y 2,1 millones de personas que la sufren, pero menos del 10% están diagnosticadas y en tratamiento y de estos la mitad no toleran el tratamiento con CPAP.

"Son pacientes no tributarios de otros tratamientos de la apnea del sueño, a quien, hasta ahora, no podíamos ofrecer ninguna alternativa si no soportaban el abordaje estándar de la apnea", ha explicado el jefe del Servicio de Otorrinilaringología del Hospital del Mar, Jacinto García-Lorenzo, pero que ésta alternativa es una terapia segura y eficaz a largo plazo.

La implantación del neuroestimulador se hace gracias a una incisión de solo seis centímetros bajo la mandíbula del paciente y se busca que entre en contacto con las dos ramas, a cada lado de la lengua, del nervio hipogloso, que es el que controla el músculo geniogloso, el de más volumen de la lengua.

La médica adjunta del Servicio de Otorrinolaringología, Paula Mackers, ha asegurado que se trata de una cirugía funcional de la vía área superior, cuyo objetivo es incrementar la cantidad de aire de la vida aérea durante el sueño a través de la implantación de este neuroestimuladors que "actúa selectivamente sobre las fibras del nervio hipogloso, encargado de los movimientos de la lengua".

SE ACTIVA A LAS OCHO SEMANAS

Ocho semanas después de la cirugía se activa el dispositivo y, a partir de ese momento, el paciente solo tiene que ponerse una pegatina bajo el mentón para sujetar el chip de activación.

Las primeras cirugías se realizaron el pasado 21 de septiembre sin ninguna complicación, en dos pacientes, de 52 y 67 años respectivamente, con apnea del sueño grave y a los que no había funcionado otras alternativas terapéuticas.