El Hospital de Sant Pau de Barcelona renueva su Bloque quirúrgico con nuevos quirófanos robotizados

Cirugía con el robot Da Vinci de un cáncer de pulmón en uno de los nuevos quirófanos. - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Sant Pau de Barcelona ha estrenado su renovado Bloque Quirúrgico, que cuenta como novedad con 3 quirófanos robotizados, 8 espacios de reanimación, salas para profesionales y usuarios y un circuito de acompañamiento parental a los niños hasta el momento de la anestesia, entre otros.

La ampliación de los quirófanos, alcanzando un total de 21, ha permitido pasar de 17.500 a 19.000 altas quirúrgicas anuales, con 800 cirugías programadas y 700 urgentes --principalmente de traumatología-- adicionales, han explicado los responsables del proceso quirúrgico del hospital en un encuentro con medios.

El director del proceso quirúrgico del Hospital de Sant Pau, José Manuel Franco, ha explicado que incrementar la capacidad del proceso quirúrgico no solo significa poder hacer más cirugías, sino hacerlas con la tecnología "más puntera", de forma mucho menos invasiva, con una recuperación mucho más rápida y reduciendo el tiempo de estancia posoperatoria y las posibles complicaciones, en sus palabras.

Las obras están finalizadas en un 90%, a falta de que entre en funcionamiento una parte de los espacios de esterilización, algo que está previsto para principios de 2026; además, han implicado un refuerzo del personal, y el hospital espera que permita reducir listas de espera y tiempos preoperatorios, entre otros.

Franco ha señalado que, en paralelo al incremento de capacidad, la renovación también ha permitido mejorar las condiciones de visitantes y familias de pacientes, con lugares "más confortables y más agradables" para ser atendidos.

PINTAR UN SUBMARINO

Las nuevas instalaciones han requerido, además de una nueva dotación de personal, unas obras de 22 meses, en los que la actividad quirúrgica no se ha interrumpido y, de hecho, ha aumentado en un 15-20%.

Franco ha explicado que, antes de la renovación, el director general del hospital, Adrià Comella, les propuso un reto: "La frase fue 'Debéis conseguir pintar un submarino y, por favor, no lo saquéis del agua'. Es decir, debéis conseguir hacer las cirugías que necesita nuestra población de referencia mientras duren las obras".

"Todos sabemos lo que implica hacer obras: ruidos, molestias, coordinación de muchísimos equipos. Hay equipos del hospital, como puede ser la logística, la farmacia, el control de infección, que han estado cada día con nosotros codo con codo. Evidentemente, servicios generales, la dirección de obras, arquitectura, cada día y cada semana haciendo seguimiento de estas obras. Es un proceso largo", ha añadido.

La remodelación incluye nuevos espacios poscirugía, pasando de 26 a 46, con una nueva Unidad de Reanimación Posquirúrgica Intervencionista (RPQI) con un total de 12 boxes individuales, así como 8 nuevos espacios en el área de reanimación posquirúrgica (REA), llegando a los 28.

NUEVOS ROBOTS

El Sant Pau ha sido el primer hospital del sistema sanitario público español que ha adoptado la tecnología del robot quirúrgico Da Vinci unipuerto, que permite un "acceso único" a las cicatrices pequeñas del paciente, con las mismas garantías de seguridad, visibilidad y confort para el paciente que los robots multipuerto.

El centro ya ha alcanzado las 100 primeras cirugías con el dispositivo, y ahora comienza a impulsar programas de formación a otros hospitales que empiezan a incorporar esta tecnología.

El Da Vinci unipuerto se suma a los dos Da Vinci multipuerto y al Symani para microcirugía de los que dispone el hospital --que quiere consolidar así su Programa de Cirugía Robótica, nacido en 2022--, además de uno híbrido con tecnología para afecciones vasculares con procedimientos de rayos X.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS MENORES

Coincidiendo con la renovación del Bloque Quirúrgico, Sant Pau está confeccionando un protocolo que permitirá que los menores entren al bloque quirúrgico montados en un cochecito de juguete, rebajando así su ansiedad, y que los padres o tutores legales les puedan acompañar hasta el momento de la inducción anestésica, una demanda histórica por parte de las familias.

La jefa de enfermería del proceso quirúrgico del Hospital, Míriam Armora, ha apuntado que un quirófano puede ser "una zona hostil, fría, con desconocimiento, que genera mucha ansiedad y mucha angustia a los pequeños", por lo que una propuesta así hará menos pesado y más agradable el proceso para los pacientes y sus familias.

La medida, que se prevé que entre en funcionamiento en enero, permitirá cumplir con las recomendaciones establecidas el pasado noviembre desde el Ministerio de Sanidad, apoyadas por las sociedades científicas, que aconsejan este tipo de acompañamiento.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Las familias pueden seguir en tiempo real, tanto en las nuevas Salas de Información como mediante una aplicación, en qué momento del proceso quirúrgico está el paciente, gracias a un sistema en el que los profesionales del hospital van informando a través de unas 'tablets' situadas en cada espacio de nuevo bloque.

Además, la remodelación ha permitido centralizar los almacenes en la planta inferior (-2) del hospital, así como desarrollar un sistema de montacargas con el que desde el quirófano se pide el material mediante una 'app', y desde el almacén el material de logística lo prepara y lo sube.

El director del proceso quirúrgico se ha mostrado orgulloso del resultado: "No solo hemos pintado el submarino sin sacarlo del agua, sino que encima le hemos cambiado las ventanas y le hemos puesto un motor más potente".