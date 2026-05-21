El Hospital de Sant Pau celebra 50 años del primer trasplante de médula ósea de España

Las gemelas trasplantadas de Sant Pau en 1976. - HOSPITAL DE SANT PAU

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Sant Pau de Barcelona ha celebrado 50 años del primer trasplante de médula ósea de España, que se llevó a cabo en el centro el 22 de mayo de 1976 y marcó el inicio del desarrollo del trasplante hematopoyético en el Estado.

Hasta la actualidad, Sant Pau ha realizado más de 4.000 trasplantes, consolidando "uno de los programas con más trayectoria, experiencia y reconocimiento internacional", informa el hospital en un comunicado de este jueves.

El primer trasplante se realizó a una niña de 13 años con leucemia aguda que había recaído después de recibir quimioterapia meses antes; su donante fue su hermana gemela, y la operación fue un "éxito clínico", tras el cual la paciente recibió el alta 3 semanas después en remisión completa de la leucemia.

El equipo médico lo encabezaba el fundador de la Unidad de Hematología Clínica de Sant Pau, Andreu Domingo, junto al oncólogo y exdirector del Servicio de Pediatría de Sant Pau, Josep Cubells, y la hematóloga y exdirectora de la Unidad de Hematología Pediátrica de centro, Isabel Badell.

El actual director del Servicio de Hematología de Sant Pau, Javier Briones, ha destacado que cada trasplante comienza con el mismo gesto: "Una persona que decide, de forma totalmente altruista, donar sus células de médula ósea para ayudar a otra persona".