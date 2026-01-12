El Hospital Trueta de Girona impulsa una consulta para secuelas ginecológicas tras el cáncer

La doctora Alejandra Azkargorta muestra las características del aparato de láser fraccionado de CO2. - ICS

GIRONA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Doctor Josep Trueta de Girona ha impulsado una consulta específica para atender a mujeres que, a consecuencia de tratamientos oncológicos, presentan secuelas ginecológicas que afectan a su salud vaginal.

La consulta ofrece distintas opciones terapéuticas, entre las cuales se incluye el uso del láser fraccionado de CO2, una terapia que propicio la regeneración de los tejidos con el objetivo de mejorar su elasticidad y lubricación natural, informa el Institut Català de la Salut (ICS) de Girona en un comunicado de este lunes.

Los tratamientos oncológicos --sea cirugía, quimioterapia, radioterapia u otros procedimientos-- pueden ocasionar trastornos físicos y emocionales a las pacientes, que a menudo son infradiagnosticados "por desconocimiento o por vergüenza", tanto por parte de las afectadas como de los profesionales, lo que puede comportar una disminución significativa de la calidad de vida.

Para dar respuesta a esta necesidad, el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Trueta ha impulsado una consulta específica para la valoración integral de las pacientes con secuelas vulvovaginales o sexuales, una iniciativa "pionera en la sanidad pública de la demarcación de Girona" que ofrece atención una vez a la semana.

ENTREVISTA Y EXPLORACIÓN

La coordinadora de la Sección de Ginecología del Servicio, Laura Cárdenas, ha explicado que primera realizan una entrevista dirigida para conocer las secuelas que presenta la paciente y, posteriormente, una exploración física específica, lo que permite establecer "un diagnóstico y un plan de tratamiento individualizado".

"Las pacientes pueden ser derivadas desde las distintas unidades funcionales oncológicas, desde las consultas de seguimiento de sus especialistas de referencia, desde otros hospitales de la Región Sanitario o bien después de haber solicitado información a Oncolliga relacionada con la salud vaginal", ha apuntado.

Hasta ahora, la consulta ha atendido a cerca de 50 mujeres, y se han realizado aproximadamente 15 sesiones de láser fraccionado de CO2; se prevé que la demanda "aumente progresivamente" a medida que la prestación se vaya consolidando.