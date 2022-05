Los hospitales catalanes gestionarán las incapacidades temporales de pacientes ingresados

Salud prevé ahorrar entre 180.000 y 324.000 visitas anuales a los CAP

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Salud de la Generalitat desplegará un programa para gestionar las incapacidades temporales (IT) por ingreso hospitalario, ya sea por motivos de urgencia como por motivos programados, desde el propio hospital del Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya (Siscat) en lugar de hacerlo desde la atención primaria.

Lo ha explicado este jueves el conseller de Salud, Josep Maria Argimon, que ha destacado el "impacto favorable" de la iniciativa después de realizar una prueba piloto en el Hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) entre febrero y mayo de este 2022.

Además del Taulí, en la prueba piloto han participado el Servei Català de la Salut (CatSalut), el Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (Icam), entidades proveedoras implicadas y 19 equipos de atención primaria.

La directora del CatSalut, Gemma Craywinckel, ha estimado que se ahorrarán entre 180.000 y 324.000 visitas anuales a centros de atención primaria para gestionar una IT por ingreso hospitalario.

De hecho, el 18% de las IT que gestiona la primaria son por ingreso hospitalario: de los 540.000 ingresos que se registraron en 2019 en Catalunya, 270.000 requirieron una IT al ser hospitalizaciones de población activa, ha expuesto Craywinckel.

"Si lo hemos hecho a la primera y lo hemos hecho bien, tiene que servir para todo el mundo", ha reivindicado la directora del CatSalut, que ha concretado que durante la prueba piloto el hospital ha generado 338 IT.

Sobre el caso sospechoso de viruela del mono en Catalunya, Craywinckel ha afirmado que siguen con el "elemento de sospecha" pero todavía no tienen confirmación, y ha asegurado que en caso de dar positivo o de identificar cualquier otro caso lo notificarán.

CALENDARIO

Craywinckel ha explicado que el despliegue de la iniciativa será progresivo entre las distintas regiones sanitarias con la previsión de iniciar en junio en el Alt Pirineu y Aran (Lleida), la Metropolitana Norte (Barcelona) y Girona.

La tercera fase será en septiembre y se desplegará en el Camp de Tarragona, la Metropolitana Sur y las Terres de l'Ebre; y por último se desplegará en Barcelona ciudad y la Catalunya Central en octubre.

"Siendo optimistas, en octubre. Y siendo realistas, a finales de año se desplegará en todo el territorio", ha aclarado la directora del CatSalut.

IT SIN INGRESO Y HOSPITALES PRIVADOS

Al ser preguntada por si prevén automatizar también aquellas IT que no requieran ingreso hospitalario pero que se prescriban desde un hospital, Craywinckel ha detallado que empiezan por aquellas con ingreso porque es "más sencillo" pero no ha descartado hacerlo extensible en el futuro.

En esta línea se ha expresado sobre los hospitales privados, que en un principio no están incluidos dentro de la iniciativa pero Craywinckel ha afirmado que "no está cerrado" y ha valorado la posibilidad de trabajar conjuntamente con el sector privado para que también formen parte.

MEJORAS

Argimon ha remarcado que con el despliegue de esta iniciativa ahorrarán desplazamientos de la ciudadanía que hasta ahora tiene que ir a un CAP para solicitar la IT de un familiar que está ingresado en el hospital.

El conseller ha explicado que a veces el médico de cabecera del CAP no dispone de la información del ingreso hospitalario en la estación clínica de atención primaria (Ecap) cuando el familiar solicita la IT.

De esta manera, Craywinckel ha celebrado que con esta medida desburocratizan el sistema sanitario, aumentan la accesibilidad en los CAP y mejoran la experiencia de los pacientes, entre otras.