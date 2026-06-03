Hospitales de Girona tratan fracturas de muñeca con férulas impresas en 3D

Colocación de una férula hecha con 3D. - CONSELLERIA DE SALUD

GIRONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de Olot, Blanes y Campdevànol, de la provincia de Girona, han utilizado férulas impresas en 3D para inmovilizaciones en fracturas de radio distal, en la muñeca, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este miércoles.

Se trata de una prueba piloto a cargo de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, la Fundació TIC Salut i Social y el Centre de Telecomunicaciones i Tecnologies de la Informació (Ctti) desarrollada durante 12 meses sobre 31 pacientes.

El estudio avala que las férulas en 3D pueden ser una alternativa "segura, eficiente, más sostenible y centrada en la experiencia del paciente", y representan una oportunidad de innovación para el sistema.

MEJOR HIGIENE Y MENOS DOLOR

El nuevo método permite una mejor higiene respecto al yeso, no genera residuos hospitalarios y hace posible su posterior reutilización.

Los pacientes reportaron una reducción del 75% en el dolor sentido en la último respecto a la primera, mientras en el caso del yeso, el porcentaje fue del 20%; además, los pacientes reportaron mejores resultados de confort en cuanto a peso y comodidad.

En el ámbito asistencial, el tiempo necesario de los profesionales para inmovilizar la fractura disminuyó un 42% en el caso de las férulas, con un tiempo de colocación medio de 3,13 minutos, respecto a los 5,48 minutos de colocación del yeso.