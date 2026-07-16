Los 8 hospitales del ICS implementan un circuito de triaje avanzado con enfermeras en sus urgencias - ICS

BARCELONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los 8 hospitales del Institut Català de la Salut (ICS) han implementado un circuito de triaje avanzado en las urgencias hospitalarias con enfermeras que ha permitido reducir el tiempo de espera y mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.

Según ha informado el ICS este jueves en un comunicado, en el modelo, que está en funcionamiento desde junio de 2025, las enfermeras atienden de forma integral algunos de los motivos agudos de consulta de baja complejidad (niveles 4/5) que llegan a las urgencias.

El ICS ha asegurado que la implementación del triaje avanzado con planes de cuidados estandarizados para todos sus centros hospitalarios constituye una "estrategia efectiva" para mejorar la eficiencia y la seguridad asistencial, además de reforzar el liderazgo enfermero.

Esta iniciativa ha ido acompañada por una formación específica teóricopráctica semipresencial de las enfermeras para la posterior implementación, lo que permite que las enfermeras puedan dar una respuesta autónoma al motivo urgente de la visita o la intervención de otro profesional.

Entre julio de 2025 y junio de 2026, las enfermeras que llevan a cabo el triaje avanzado en las urgencias de los hospitales del ICS han atendido 15.792 personas mediante este circuito, lo que representa un 21,27% de las personas clasificadas como nivels 4 y 5.

El proyecto ha estado liderado por el Hospital de Viladecans (Barcelona) y la adjunta de Urgencias, Yolanda Moreno, ha dicho que el triaje avanzado ha sido "un elemento clave en la introducción del modelo" y la consulta enfermera autónoma y resolutiva se ha integrado en el servicio de urgencias.