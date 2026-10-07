Los hospitales Vall d'Hebron, Granollers y Bellvitge mantienen incidencias por las lluvias

Archivo - Fachada del Hospital de la Vall d’Hebron, a 26 de enero de 2024, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, el General de Granollers y el de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), mantienen incidencias por las lluvias, informa este miércoles la Conselleria de Salud de la Generalitat.

En Vall d'Hebron se mantienen tres quirófanos y dos resonancias magnéticas paradas y en el de Granollers la actividad asistencia ha recuperado la normalidad funcional, Urgencias funciona con normalidad y la unidad de recuperación posquirúrgica ha sido trasladada provisionalmente.

En el Hospital de Bellvitge hay entradas de agua en vía de solución en Semicríticos, pasillos de quirófanos, escaleras de consultas externas, una de las unidades de hemodinámica y cafetería, y se está revisando el techo de una unidad tras caer en una habitación.