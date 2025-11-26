El Hotel Arts Barcelona reparte el mobiliario de 437 habitaciones entre 186 entidades sociales

Proyecto colaborativo para la recuperación de mobiliario en desuso de hoteles.
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 26 noviembre 2025 17:25

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto colaborativo de Hotel Arts Barcelona, la Fundación migranodearena y la Fundació Banc de Recursos ha permitido repartir el mobiliario en desuso de 437 habitaciones del establecimiento hotelero entre 186 entidades sociales para su utilización, evitando la generación de residuos e impulsando empleo social y local.

La iniciativa se enmarca en la primera edición de las Jornades Llum, dedicadas a impulsar la transformación del sector turístico en Catalunya, celebradas en el Hotel Arts Barcelona el pasado 31 de octubre, informa el establecimiento en un comunicado este miércoles.

El proyecto, llevado a cabo entre julio de 2023 y enero de 2025, ha tenido como resultado un 68,3% de reutilización, que se traduce en 69 toneladas de residuos evitados, un ahorro de 73 millones de litros de agua y una reducción de 183.343 kg de CO2.

