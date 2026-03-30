La huelga de Groundforce empieza "sin mucha afectación" en el Aeropuerto de Barcelona, según UGT

Archivo - Viajeros en la T1 del Aeropuerto de Barcelona en una foto de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce convocada por CC.OO., UGT y USO a partir de este lunes ha iniciado con una mañana "sin mucha afectación" en el Aeropuerto de Barcelona, ha afirmado en declaraciones a Europa Press el responsable del sector aéreo de UGT Catalunya, Josep Ramírez.

La protesta se realiza en tres franjas horarias diferentes --entre las 5.00 y las 7.00 horas, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas de cada día, de manera indefinida-- y afecta a los 12 aeropuertos donde opera la compañía.

Así, la huelga afecta a los servicios de 'handling' (asistencia en tierra) en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao, y responde al "incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo", según los sindicatos.

"En la franja de la mañana, han habido algunos retrasos en Air France, KLM y Lufthansa, aunque en general [la huelga] no ha tenido mucha afectación", ha asegurado Ramírez, quien apunta que hacia el mediodía también se han registrado incidencias en aviones de Turkish Airlines y Lufthansa.

El representante sindical ha señalado que la mayor parte de las afectaciones de la huelga están teniendo lugar en el Aeropuerto de Madrid y que los usuarios pueden notar los efectos de la protesta al hacer escalas en Barcelona o Madrid posteriores a vuelos con horarios alterados por esta primera jornada de reivindicaciones.