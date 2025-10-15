La huelga por Palestina corta la Ronda Litoral de Barcelona y accesos a Zona Franca y Mercabarna

La Ronda Litoral en sentido Llobregat, cortada poco después de las 7 - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Manifestantes que participan este miércoles en la huelga general por Palestina han cortado la Ronda Litoral de Barcelona, el acceso al Parc Logístic de la Zona Franca y un acceso a Mercabarna.

La Ronda Litoral en sentido Besòs está cortada desde este miércoles sobre las 7.55 horas y se hacen desvíos por la salida 21.

Pasadas las 7, la manifestación también ha cortado la circulación en sentido Llobregat, pero se pudo abrir la vía.

Sobre las 7, también han bloqueado los accesos al Parc Logístic de la Zona Franca, y también han habido bloqueo a un acceso de Mercabarna.

Este miércoles Catalunya afronta una jornada de huelga que acabará con una manifestación en Barcelona convocada por ocho sindicatos que quieren "poner fin al genocidio, el colonialismo, la ocupación y el apartheid" en Palestina, según recoge la convocatoria.