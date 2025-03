Hugo Morán: "No hay rincón del planeta que vaya a escapar de los impactos del cambio climático"

Pide "no bajar la guardia" ante la situación de sequía

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido un modelo basado en la descarbonización, frente a quien, textualmente, crea de forma equivocada que, por el hecho de ser una potencia mundial, se puede mantener al margen de los impactos de la emergencia climática: "No hay rincón del planeta que vaya a escapar de los impactos del cambio climático".

Lo ha dicho durante su intervención en la ponencia 'El moment de la política climàtica a Espanya i Europa', en el marco de la IV Jornada de l'Agenda 2030, que se celebra en Barcelona con la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, y diversos representantes de ciudades europeas.

Morán ha reconocido que, en un momento geopolítico "muy complicado", obliga a la Unión Europea a actuar rápido para responder con aciertos, y por ello ha reivindicado que desde Europa se impulsen políticas de conocimiento, ciencia y respeto a los derechos ciudadanos y a la democracia.

"No podemos seguir pensando que podemos tomar decisiones contra los intereses de la ciudadanía. Las instituciones europeas deben reivindicar las políticas que se basan en la ciencia y sobre todo en el respeto a la democracia", ha dicho.

Además, ha puesto en valor la 'Agenda Verde' --en el marco del Pacto Verde Europeo-- para atajar algunos discursos que ponen en duda la seguridad climática, y como consecuencia, la justicia redistributiva de beneficios.

LIDERAZGO BASADO EN LA CONFIANZA

En esta línea, Morán ha abogado por ejercer un liderazgo basado en la confianza desde las instituciones europeas, con el objetivo de trasladar un mensaje a los ciudadanos que evite la inseguridad de ciertos planteamientos que arrojan incertidumbre a la hora de tomar decisiones estratégicas, tanto en políticas públicas como en las estrategias de empresas, según él.

"El cambio climático no se sienta a negociar. No permite tomarnos tiempo para decidir", ha dicho Morán, que ha vinculado esta cuestión no solo con términos de seguridad climática, sino también con términos de seguridad alimentaria, hídrica y extrafronteriza.

RETOS

Respecto a los retos que debe atender España, Morán ha apostado por alcanzar una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 90% en el horizonte 2040, que es el que permitiría llegar al balance 0 en 2050.

Sobre la industria del automóvil, ha apuntado a un modelo tecnológico de movilidad basado en la electrificación y, de hecho, ha criticado que desde la Casa Blanca en Estados Unidos se traslade un discurso de "vuelta al modelo clásico basado en combustibles fósiles disponibles y baratos".

Por otro lado, ha expresado el compromiso de presentar en 2026 el Plan de Adaptación europeo, que según él será clave para reforzar la resiliencia de Europa como región y que servirá para elaborar una estructura de gestión igual para el conjunto de países de la UE.

Sobre la sequía, Morán ha dicho que "no se puede bajar la guardia" y por ello ha puesto en valor la apuesta en materia de planificación hidrológica, con el objetivo de ganar en ahorro y eficiencia, así como incorporar nuevos recursos en esta materia; finalmente, ha mencionado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que comportará una movilización de 308.000 millones de euros.

PAPEL DE LAS CIUDADES

El secretario de Estado ha señalado la importancia del papel que juegan las ciudades para avanzar hacia la neutralidad climática, ya que suponen un espacio en el que hay menos capacidad a la permeabilidad de la "intoxicación negacionista", según ha dicho.

"Os pido que alcéis la voz en defensa de la ciencia y los profesionales que dedican su vida a traspasar las fronteras de cómo debe entenderse la gestión del conjunto de los bienes", ha concluido.