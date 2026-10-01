Huguet (PP) pide a Illa un plan definitivo para acabar con los barracones en escuelas

El diputado del PP en el Parlament, Pere Lluís Huguet - PP

TARRAGONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Parlament, Pere Lluís Huguet, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, un plan definitivo para acabar con las escuelas con módulos prefabricados, ha informado este jueves el PP en un comunicado.

Ha criticado que el Govern anuncie planes e inversiones pero que los Presupuestos "consolidan los barracones en distintos centros", y ha puesto el ejemplo del Institut Escola L'Arrabassada de Tarragona, que lleva 19 años en esta situación.

Huguet ha preguntado al Govern cuántas escuelas tienen barracones, y ha augurado que los módulos prefabricados seguirán existiendo si gobiernan los socialistas y que la anunciada climatización de centros educativos "tardará años en ejecutarse".