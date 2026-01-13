El humo de los incendios aporta fósforo que fertiliza los bosques del Amazonas, según un estudio

Imágenes satélite del viaje del humo - NASA WORLDVIEW

BARCELONA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional liderada por la Universidad de Amberes, el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) y el CSIC ha demostrado que el humo de los incendios en los trópicos viaja miles de kilómetros y aporta fósforo, un fertilizante "esencial" para los bosques del Amazonas.

Publicado en 'Nature Geoscience', el estudio ha demostrado que este aporte de nutrientes genera un efecto de fertilización que puede compensar parcialmente la pérdida de carbono causada por los incendios y la deforestación, informa el Creaf en un comunicado este martes.

El autor principal, Adrià Descals, explica que cuando llega un aporte adicional de fósforo con el humo se observa un aumento de la fotosíntesis y del crecimiento de las hojas: "Esto permite a los árboles aprovechar mejor la luz solar y capturar más carbono atmosférico".

Cada miligramo adicional de fósforo por metro cuadrado se traduce en un incremento anual de 7,4 gramos de carbono almacenado, y dado que la cuenca amazónica es "inmensa, este efecto se traduce en cantidades de carbono muy relevantes, aunque no llega a compensar completamente las emisiones ni las pérdidas ecológicas asociadas a los incendios y a la deforestación".

Para la investigación, se han combinado 20 años de datos de satélite (2001-2021), incluidos indicadores directos de la actividad fotosintética de la vegetación, con mediciones de campo y modelos atmosféricos que simulan el transporte del humo a largas distancias, y esta aproximación ha permitido ver que "las zonas de selva intacta que reciben más humo presentan una productividad más elevada".

HALLAZGOS

La mayoría de los incendios se concentran en lo que se conoce como el 'arco de la deforestación', la zona del sur de la Amazonia donde la tala y el uso del fuego para convertir el bosque en tierras agrícolas se intensifican durante la estación seca.

Según los resultados, con el viento, el humo viaja miles de kilómetros desde esta región hasta el interior de la selva intacta: los aerosoles que contiene el humo, que entre otros compuestos incluyen fósforo, se depositan sobre el bosque tanto a través de la lluvia y las cenizas que cubren el suelo, y son absorbidos por las raíces y las hojas.

Según los investigadores, esto no significa que el aumento de incendios sea bueno, pero "sí muestra hasta qué punto los ecosistemas están fuertemente interconectados, incluso a través de la contaminación atmosférica, ya que, mientras que los incendios liberan grandes cantidades de carbono a escala local, el humo puede aumentar la capacidad de bosques situados a cientos o miles de kilómetros".