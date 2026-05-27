El i2CAT se traslada al Palau de Mar de Barcelona, un "salto adelante" en tecnología e investigación

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau; el teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Valls; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director de i2CAT, Sergi Figuerola, y el presidente de Tech Barcelona, Miguel Vicente - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de investigación i2CAT, adscrito a la Generalitat, ha inaugurado este miércoles una nueva sede en el edificio Pier01 de Tech Barcelona, en el Palau de Mar la ciudad, con el objetivo de dar "un paso adelante como país" en tecnología e investigación, en palabras del conseller de la Presidencia, Albert Dalmau.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios en el acto de inauguración, en que han participado el cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls; el presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell; el director de i2CAT, Sergi Figuerola, y el presidente de Tech Barcelona, Miguel Vicente.

Con una inversión de 10 millones de euros, la nueva infraestructura de más de 2.000 metros cuadrados en el recinto del Puerto de Barcelona acogerá a 250 trabajadores y permitirá un "salto cualitativo" al centro y consolidar un polo de investigación en la zona junto a otras infraestructuras como la Ciutadella del Coneixement.

i2CAT deja sus antiguas instalaciones en el Campus Nord de Zona Universitària, y el nuevo espacio, con 15 laboratorios de alto rendimiento y con la última tecnología digital, se complementa con la infraestructura que tiene i2CAT en el World Trade Center de Barcelona, en Móra la Nova (Tarragona) y el satélite 6GStarLab.

ETAPA DE CRECIMIENTO

Con el nuevo emplazamiento se inicia también un plan de crecimiento del centro que busca aumentar en un 50% la participación en proyectos europeos (pasando de los más de 30 actuales a cerca de 50) y la captación de investigadores ICREA y ERC, y prevé pasar de 40 a 80 los proyectos de I+D+i públicoprivados.

También empezará 2 misiones de investigación e innovación en colaboración con el Govern, una relacionada con garantizar las infraestructuras de comunicaciones críticas de Catalunya en colaboración con el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y otra para el diseño de un "escudo digital" de ciberseguridad gracias a la IA.

En esta nueva etapa también se ha firmado un acuerdo con el Puerto de Barcelona para el despliegue de soluciones tecnológicas con drones, gemelos digitales y redes 5G para optimizar la gestión portuaria y fomentar la sostenibilidad en la llamada economía azul.

PROYECTOS EN MARCHA

i2CAT tiene en marcha más de 30, entre los cuales un programa tecnológico para conectar vehículos autónomos para reducir la accidentalidad y mejorar la sostenibilidad, que se está probando en plataformas experimentales en el Puerto de Barcelona y en la C-32.

Otro de los proyectos en marcha busca paliar la fragilidad de las telecomunicaciones en episodios extremos con la investigación en el 5G avanzado y el futuro 6G, así como proyectos con drones y robots que podrían servir para, ante emergencias, localizar teléfonos móviles y facilitar la asistencia y el rescate.

También, en línea con la agenda de la Generalitat de ganar en soberanía tecnológica, se investiga con plataformas de distribución cuántica de claves (QKD) para blindar las infraestructuras críticas ante ciberataques.

ALBERT DALMAU

En su intervención, Dalmau ha subrayado que la apuesta por i2CAT tiene que ver con la voluntad de que Catalunya "gane la carrera tecnológica y de la inteligencia artificial" y gane en soberanía tecnológica y sea más permeable al ecosistema tecnológico de Barcelona.

Además, ha considerado "esencial en los momentos de inestabilidad geopolítica del mundo" contar con un escudo digital ante las amenazas tecnológicas y aumentar la seguridad de las infraestructuras críticas de Catalunya.

JORDI VALLS

Con el traslado a esta nueva ubicación, según el teniente Valls, i2CAT encaja "mucho más" en el ecosistema investigador de Barcelona, y ha puesto en valor la conexión con el Puerto de Barcelona.

Ha subrayado que la ciudad se ha transformado a través de la tecnología y la ciencia gracias a poder vincular el talento universitario, los centros de investigación y la economía del conocimiento: "Es una ciudad moderna que puede retener el talento porque esta es una ciudad innovadora, esta es una ciudad competitiva, esta es una ciudad de escala internacional"

SERGI FIGUEROLA

El presidente de i2CAT, Sergi Figuerola, ha dicho que empieza "una nueva era" para la institución, y ha afirmado que los nuevos laboratorios permitirán duplicar las capacidades del centro en ámbitos como el 5G avanzado y el 6G, las comunicaciones cuánticas, la movilidad conectada y las comunicaciones satelitales.

"Disponer de estos laboratorios de última tecnología nos permite abrir nuevas fronteras, aproximarnos y conectarnos mejor con el tejido industrial o empresarial que tenemos en Catalunya, y a la vez desarrollar tecnología real que pueda mejorar la vida de las personas", ha sostenido.

JOSÉ ALBERTO CARBONELL

El presidente del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, ha señalado la importancia para la institución portuaria de aliarse con i2CAT para hacer "más competitivo, resiliente y sostenible" el sector marítimo portuario con proyectos con impacto real, y se ha mostrado satisfecho de que se haya escogido el Puerto de Barcelona como nueva ubicación.

"i2CAT facilitará la colaboración de la comunidad portuaria de Barcelona con el ecosistema de empresas TIC y digitales de Catalunya, especialmente pymes y start-ups, y nos ayudará en el desarrollo de proyectos de innovación tecnológicos que involucren también a actores europeos e internacionales", ha expresado.

MIGUEL VICENTE

Finalmente, el presidente de Tech Barcelona, Miguel Vicente, ha valorado que la presencia de i2CAT en el Pier01 permitirá generar en este ámbito "mayor interacción entre investigadores, start-ups, corporaciones, instituciones y demás actores del ecosistema" tecnológico y más colaboración.

Ha destacado la importancia del sector y de la soberanía tecnológica al ser cada vez más estratégica a nivel global, y ha apostado por una tecnología al servicio de las personas: "Queremos que el conocimiento se convierte en soluciones, en proyectos, en impacto por la economía y por la vida de las personas".