Ibercaja patrocinará el programa de sostenibilidad de la BNEW del CZFB

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja apoyará por tercer año consecutivo la Barcelona New Economy Week (BNEW), el evento que organiza el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), y patrocinará la vertical de sostenibilidad 'Bearth'.

El congreso, que busca impulsar, conectar y transformar la nueva economía, tendrá lugar del 29 de septiembre al 2 de octubre en el DFactory Barcelona, según ha informado este miércoles el CZFB en un comunicado.

La directora territorial del Arco Mediterráneo de Ibercaja, Myriam Santos-Morán Torrens, y la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, han firmado esta mañana el acuerdo.